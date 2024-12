ÖPNV in Hausen am Tann: Neues Buswartehäuschen soll über Crowdfunding finanziert werden

ÖPNV in Hausen am Tann

1 Bei Schmuddelwetter stehen Menschen, die in Hausen am Tann auf den Bus warten, im Regen. Foto: Marschal

Über eine Crowdfunding-Aktion möchte die Gemeinde Hausen am Tann eine Überdachung für die Bushaltestelle am Rathaus finanzieren. Auf der Plattform der Volksbank Albstadt sind bis Mittwoch Spenden über 4310 Euro eingegangen.









Lediglich eine Bushaltestelle gibt es in Hausen am Tann, nämlich beim Rathaus in der Ortsmitte. Ein Schild weist die Fahrgäste darauf hin, dass dort die Linie 315 hält, die sie beispielsweise nach Schömberg oder nach Balingen zum Gymnasium bringt. An den Sommerwochenenden hält dort der Schlichem-Wanderbus, der Ausflügler von Balingen aus ins ganze Schlichemtal und retour bringt.