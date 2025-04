ÖPNV in Donaueschingen: Deshalb will die Stadt den Busverkehr neu ausschreiben

1 Die blauen Donaubusse fahren seit dem Jahr 2017 durch die Quellstadt. Nun soll das Angebot verbessert werden. (Archivbild) Foto: Jens Wursthorn

Der Gemeinderat berät über Ideen für den Donaubus. Auch Wünsche von Bürgern sollen erfüllt werden. Ermöglichen soll dies ein anderer Vertrag als bisher.









Link kopiert



206 088 Reisende hat der Donaubus im vergangenen Jahr befördert. Das geht aus einer Vorlage für die Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 29. April, hervor. Der Grund für die Erhebung: Spätestens 2028 will die Stadt den Busverkehr neu ausschreiben. Dabei will sie das bestehende Stadtbussystem grundsätzlich beibehalten. Allerdings, wie es in der Vorlage heißt, „wenn möglich im bisherigen Kostenrahmen“.