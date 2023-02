1 Busfahren in Lahr und der Region wird zum 1. April im Schnitt um 9,5 Prozent teurer. Foto: Archiv

Einen Monat vor der Einführung des Deutschlandtickets tritt in der Ortenau eine Preiserhöhung im ÖPNV in Kraft. Die Ticketpreise steigen zum 1. April im Schnitt um 9,5 Prozent.









Busfahren in Lahr und Region wird ab dem 1. April deutlich teurer: Der Tarifverbund Ortenau (TGO) wird dann die Fahrpreis um durchschnittlich 9,5 Prozent erhöhen. Das teilte die TGO am Dienstag mit. So wird etwa die Monatskarte in der Preisstufe eins um 5,60 Euro teurer. Künftig müssen ÖPNV-Nutzer dafür 59,90 Euro (bisher: 54,30 Euro) bezahlen. Eine Einzelfahrkarte in der Preisstufe eins kostet ab April 2,90 Euro (bisher: 2,60 Euro).

Auch das Schüler-Abo wird teurer: Im Sommer 2022 hatte man den Preis pro Monat bei 30 Euro belassen, ab April kostet die Monatskarte im Jahresabo nun 32,80 Euro. Als Gründe für die Erhöhung nennt die TGO die „anhaltend hohe Inflationsrate, die direkte Auswirkungen auf Lohnanpassungen des Personals, die Energiepreise sowie die Investitionskosten für den Erhalt und Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur“. Auch künftig werde man das Fahrtangebot „trotz aller Widrigkeiten“ aufrechterhalten, so die TGO. Gemeint sind damit die Einflüsse durch die Corona-Pandemie und die Energiepreisentwicklung. Die Preiserhöhung tritt einen Monat vor der voraussichtlichen Einführung des 49 Euro teuren Deutschlandtickets in Kraft, das bundesweit im ÖPNV gültig sein soll.