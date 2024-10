ÖPNV in Burladingen

1 Mittlerweile betreibt die SWEG die Buslinie 7, mehrfach täglich halten die Busse auch am Rathaus. Foto: Rapthel-Kieser

Die Buslinie 7 in Burladingen ist die für den Stadtverkehr. Der Gemeinderat musste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dieser Linie beschäftigen und eine Entscheidung treffen.









Link kopiert



Die Buslinie 7 in Burladingen ist die für den Stadtverkehr. Sie bringt die Schüler zum Schulzentrum in die Albstraße und wieder zurück, sie verbindet den Mettenberg und die Sonnehalde mit dem Stadtzentrum und hält mehrmals täglich auch am Rathaus und dem Bahnhof.