ÖPNV in Bisingen: Diese drei Haltestellen für den Bus könnten ein neues Dach bekommen
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Die meisten Bus-Haltepunkte in Bisingen sehen so wie hier an der Steinhofener Straße aus: ohne Dach und direkt am Gehweg. Flächendeckend ändern lässt sich das nicht – aus einem entscheidenden Grund. Foto: Alexander Kauffmann

Ein trockenes Plätzchen an der Bushaltestelle, wenn es regnet – das klingt überzeugend, ist in der Praxis aber kaum umsetzbar. Woran das in Bisingen liegt.

In Bisingen gibt es 34 Haltestellen und Haltepunkte für Busse, 13 davon haben eine Überdachung. Das hat Michael Breimesser vom Hauptamt berichtet. Anlass dafür war die Wortmeldung während der Bürgerfragestunde in der April-Sitzung, in der eine Bürgerin die bauliche Lage der Bushaltestellen und Bushaltepunkte angesprochen hatte. Die Gemeinde erstellte daraufhin eine Bestandsaufnahme.

 

Demnach gibt es 21 Haltestellen und Haltepunkte, die keine Überdachung haben. In 18 Fällen sind bauliche Erweiterungen ohne Grunderwerb nicht möglich. Übrig bleiben damit drei, an denen eine neu zu bauende Überdachung möglich wäre: Hinter Stöck, Bisingen Nord und Raichbergstraße.

Bus-Haltestellen und Bushaltepunkte in Bisingen

Bürgermeister Roman Waizenegger: „Wir schauen, ob wir es in den Haushalt einstellen können.“

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Unterschieden wird zwischen Bus-Haltestellen mit Dach und Bus-Haltepunkten, die mit einem Schild am Straßenrand ausgestattet sind.

Auch diese Bushaltestelle auf Höhe des Gewerbegebiets Hinter Stöck keine Überdachung. Foto: Alexander Kauffmann

Bisingens Bus-Halt-Zahlen im Überblick:

  • 34 Bushaltestellen und Bushaltepunkte,
  • 13 davon mit Überdachung,
  • 21 verbleibende Bushaltestellen und Bushaltepunkte ohne Überdachung,
  • 3 davon könnten ein Dach erhalten, weil es dort technisch möglich wäre,
  • 18 Einrichtungen können ohne Grunderwerb nicht mit einem Dach ausgestattet werden.
 