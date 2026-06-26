ÖPNV in Bisingen: Diese drei Haltestellen für den Bus könnten ein neues Dach bekommen

Diese drei Haltestellen für den Bus könnten ein neues Dach bekommen

1 Die meisten Bus-Haltepunkte in Bisingen sehen so wie hier an der Steinhofener Straße aus: ohne Dach und direkt am Gehweg. Flächendeckend ändern lässt sich das nicht – aus einem entscheidenden Grund. Foto: Alexander Kauffmann Ein trockenes Plätzchen an der Bushaltestelle, wenn es regnet – das klingt überzeugend, ist in der Praxis aber kaum umsetzbar. Woran das in Bisingen liegt.







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In Bisingen gibt es 34 Haltestellen und Haltepunkte für Busse, 13 davon haben eine Überdachung. Das hat Michael Breimesser vom Hauptamt berichtet. Anlass dafür war die Wortmeldung während der Bürgerfragestunde in der April-Sitzung, in der eine Bürgerin die bauliche Lage der Bushaltestellen und Bushaltepunkte angesprochen hatte. Die Gemeinde erstellte daraufhin eine Bestandsaufnahme.