Was würde einheitlicher Stadtverkehrstarif kosten?

ÖPNV in Albstadt

1 Noch gibt es keinen einheitlichen Stadtverkehrstarif in Albstadt – das soll nun anders werden.Archiv- Foto: Kistner

Die Stadt Albstadt will auf allen Albstädter Buslinien einen einheitlichen Stadtverkehrstarif einführen. Die Gretchenfrage lautet natürlich: Was würde das kosten?















Link kopiert

Albstadt - Im Jahre 2006 führte die Stadt ein neues Stadtbuskonzept ein und dehnte dabei unter anderem den bisher in Ebingen geltenden Stadttarif auf Truchtelfingen, Tailfingen und Onstmettingen aus. Das gesamte Stadtgebiet gehört zur naldo-Wabe 336; indes gilt der naldo-Stadttarif I derzeit nur in Ebingen und im Talgang. Bei der Stadt sind schon öfters Anfragen eingegangen, warum das so sei.

Im Zuge der Klimaschutzdebatte stellt sich die Stadt naturgemäß die Frage, wie ihr Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver werden könnte, zumal nach der Corona-Krise, die den Fahrgastzahlen nicht gerade zuträglich war. Eine naheliegende Antwort lautet: Ein einheitlicher Tarif, der auch im Eyachtal Gültigkeit hat, wäre hilfreich. Außerdem sollen die Sondertarife für den sogenannten Anmeldeverkehr – gemeint sind die Anrufsammeltaxis – verschwinden. Momentan wird, wenn man ihre Dienste in Anspruch nimmt, ein Komfortzuschlag von 1,50 Euro pro Fahrt und Person fällig; von der Regelung ausgenommen ist nur die Strecke Pfeffingen-Burgfelden, wo die Fahrten – in beiden Richtungen – als Zubringerfahrten zur Linie 45 betrachtet werden.

Die geplanten Neuerungen dürften allerdings ihren Preis haben. Erst vor kurzem hat die Stadt Balingen beschlossen, den derzeit nur in der Kernstadt, Heselwangen und Schmiden gültigen naldo-Stadttarif I auf alle Bus- und Bahnstrecken im Stadtgebiet und aufs gesamte Fahrscheinsortiment auszudehnen. Für naldo wird das Einnahmenausfälle zur Folge haben, die Balingen dem Verkehrsverbund erstatten muss. Die Stadt rechnet mit Mehrkosten in Höhe von 160 000 Euro pro Jahr. So ähnlich würde es den Albstädtern auch ergehen.

In Balingen beteiligt sich der Kreis an den Kosten – in Albstadt auch?

Natürlich wüssten sie es gern genau. Doch da die Berechnung der Einnahmenausfälle aufwendig ist, mag naldo sich die Arbeit nicht auf Verdacht machen, sondern erst, nachdem der Albstädter Gemeinderat die Stadt förmlich beauftragt hat, den Zusatzaufwand zu ermitteln. Das ist in der jüngsten Ratssitzung geschehen. Außerdem soll die Stadt eruieren, wie teuer der Verzicht auf die Erhebung der Sondertarife für den Anmeldeverkehr sie kommen würde – und sie soll beim Landkreis anfragen, ob er sich an der Kostenerstattung beteiligen würde. In Balingen tut er das nämlich; er ist mit 85 000 Euro pro Jahr dabei.

Anders als ursprünglich intendiert wird es 2022 noch nichts aus dem einheitlichen Albstädter Stadttarif werden – vor Mai 2022 ist nicht mit einem Gemeinderatsbeschluss zu rechnen; für eine Einführung zum Beginn des zweiten Halbjahres käme er zu kurzfristig. Für Gemeinde und Stadtrat bedeutet das unter anderem, dass es 2022 noch keines Haushaltspostens für die Erstattung der Zusatzkosten bedarf. Die Stadt hatte mit 75 000 Euro – 160 000 minus 85 000 – kalkuliert.