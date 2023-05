In Albstadt fahren die privaten Busunternehmen nach Plan. Auch in Balingen werden die Schüler vermutlich ohne Probleme zur Schule gelangen, wie Anfragen unserer Redaktion ergeben haben. In Hechingen kann es allerdings zu Ausfällen kommen.

Albstadt-Ebingen: „Die üblichen Fahrpläne gelten“

Eissler Reisen aus Albstadt-Pfeffingen erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Bei uns ist nichts in Sachen Streik geplant.“

Ähnlich sieht die Lage beim Busunternehmen Kopp aus Ebingen aus. „Unsere Fahrgäste müssen sich auf keine Einschränkungen einstellen. Die üblichen Fahrpläne gelten.“ Das Albstädter Busunternehmen transportiert unter anderem auch Schüler, die sich somit keine Sorgen um das Verpassen des Unterrichts machen müssen.

In Balingen befördert die Firma Maas die Schüler. „Wir streiken nicht“, sagt Geschäftsführer Jochen Maas. „Schüler und Prüflinge kommen pünktlich zum Unterricht.“

In Hechingen kann es zu Busausfällen kommen

Anders sieht das in Hechingen aus. Herbert Klöckler von HVB Wiest und Schürmann geht zwar davon aus, dass es dort keine großen Auswirkungen geben wird. Aber: „Das wissen wir erst am Morgen, wenn wir sehen, welcher Fahrer auf welcher Linie streikt, einige sind ja in der Gewerkschaft.“

Verstärkt im Zollernalbkreis unterwegs sind derzeit Busse der Südbadenbus. Mit dem Streik haben diese nichts zu tun, wie Maas weiß. Denn: Die Busse mit Freiburger Kennzeichen gehören der Deutschen Bahn.

Verdi ruft für diesen Dienstag in ganz Baden-Württemberg zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe auf. Die Gewerkschaft rechnet nach eigenen Angaben mit mehr als 800 Streikenden, vor allem mit streikenden Busfahrern.