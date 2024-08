1 Mit dem Zug zur Arbeit fahren: Das wird ab Oktober wieder teurer. Foto: Klaus Stopper

Der Verkehrsverbund „Naldo“ erhöht die Fahrpreise zum 1. Oktober diesen Jahres.









Die Ticketpreise steigen dabei um durchschnittlich 7,9 Prozent. Das habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte Naldo-Geschäftsführer Christoph Heneka am Freitag mit. „Durch stetig steigende Material- und Personalkosten benötigen die Verkehrsunternehmen im Naldo auch in 2024 höhere Einnahmen“, erklärt Heneka die erneuten Preissteigerungen in einer Pressemitteilung.