Tafel in Balingen Greifen Foodsharer zu viele Lebensmittel ab?

Die Helfer sind längst in rauen Gewässern unterwegs: gut 900 Menschen werden im Balinger Tafelladen mit Lebensmitteln versorgt. Nun ist die Diakonie an Bord. Dort melden sich ohnehin Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Kritik übt die Tafel an Foodsharern.