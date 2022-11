1 Im Gegensatz zu Erwachsenen sollen die Grundschüler im Schwarzwald-Baar-Kreis künftig in den meisten Fällen kostenlos befördert werden. Foto: Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis - Es ist ein echtes Novum: Mit Umsetzung der am Montag ebenfalls beschlossenen Tarifreform im ÖPNV werden die für viele Eltern kostenlosen Schülerbusse für Grundschüler auf den Weg gebracht. Der Kreistag stimmte der neuen Satzung zur Erstattung der Schülerbeförderungskosten am Montag einstimmig zu.

Lösungen für Sonderfälle

Für Irritationen und manchen Unmut hatte die Drei-Kilometer-Regelung gesorgt, wonach Grundschul-Kinder ab einem so langen Schulweg kostenlos Bus fahren können. Einige Kinder im Landkreis nämlich haben einen nur wenig kürzeren Schulweg und fahren deshalb trotzdem mit dem Bus.

Für sie aber soll es künftig auf kommunaler Ebene weitergehende oder Härtefall-Regelungen geben, bis hin zur Lösung über Kurzstrecken-Monatskarten. Um diese Ausnahmefälle aufzufangen, sehen die Kreisräte nun in der Folge – wie es bislang auch gehandhabt wurde – die Kommunen in der Pflicht.

Besuch von höchster Stelle zum Start

Doch nicht nur Familien mit Grundschülern oder großteils ebenfalls günstiger fahrenden Schülern weiterführender Schulen dürfen sich freuen: Mit dem neuen Tarifverbund gilt ab 1. Januar ein einheitlicher Tarif für die drei Landkreise Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar. Ein so großer Schritt soll gebührend gegangen werden – am 21. November wird aus diesem Anlass der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann in Villingen-Schwenningen erwartet.