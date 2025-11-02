ÖPNV im Kreis Tuttlingen: 21-jähriger Busfahrer begeistert online und offline

Minh Long Le, den ein User auf TikTok als „besten Fahrer in Deutschland“ bezeichnet, begeistert im Kreis Tuttlingen und online mit seiner netten Art und seinen freundlichen Durchsagen.
„Bester Fahrer in Deutschland, ich hoffe, du hast eine gute Woche“ und „es macht immer wieder Spaß, mit dir zu fahren“ – so lauten einige Kommentare auf Minh Long Les TikTok-Account. Der 21-Jährige hat im Juni dieses Jahres seine Ausbildung zum Berufskraftfahrer abgeschlossen und arbeitet seither als Busfahrer im Kreis Tuttlingen.