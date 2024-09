1 In Zukunft kann man die Tickets direkt in der Anrufbus-App bezahlen. Foto: Cornelius Rück

Eine neue Regio-Bus-Linie nach Balingen, eine Überarbeitung der Anrufbus-App und mehr standen bei der ersten Sitzung des Verwaltungsausschusses in der Aula der Berufsschulen in Rottweil auf der Tagesordnung.









Bei der ersten Sitzung eines Kreisgremiums außerhalb des sich bald im Abriss befindlichen Landratsamts tagte der Verwaltungsausschuss am Montag in der Aula der Kreisschulen am Berufsschulzentrum.