1 Hier in Rottweil einsteigen und mit einem Ticket durch drei Landkreise fahren – das geht mit dem neuen Move-Tarif ab Januar 2023. Foto: Otto

In Sachen Busverkehr wird zum Jahreswechsel ein neues Kapitel aufgeschlagen: Der Kreis Rottweil startet mit dem neuen Verbundtarif "Move". Die Preise sollen damit günstiger werden. Aber was bedeutet das für die Busunternehmen? Sie wollen eine Absicherung.















Kreis Rottweil - Die gute Nachricht für Nutzer des ÖPNV: Die Kreisgrenzen bedeuten nicht mehr gleichzeitig auch die Ticketgrenzen. Der neue Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg vereint die Kreise Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen. Landrat Wolf-Rüdiger Michel machte im Verwaltungsausschuss am Montag deutlich, dass die Hoffnungen nun groß, deren Erfüllung aber ungewiss ist. Die Preise, auch für die Schülertickets, werden abgesenkt und man kann nun mit einem Ticket durch alle Kreise fahren. Deshalb hoffe man natürlich auch auf mehr Fahrgäste. Aber: "Niemand weiß, wie gut der neue Verkehrsverbund angenommen wird", so Michel.

Unsichere Lage für Busunternehmen

Das wiederum heißt für die Busunternehmen, die in dem Verbund fahren: "Es ist für sie nicht absehbar, was am Ende rauskommt." Wie Dezernent Oliver Brodmann informierte, befürchten sie, dass die Erlöse auch aufgrund der neuen Einnahmenaufteilung im Move-Tarif geringer sein könnten. Sechs Verkehrsunternehmen im Kreis stellten deshalb eine Antrag auf "Betriebspflichtenenbindung" – was quasi die Einstellung des gesamten Linienverkehrs bedeuten würde.

Vertrag zur Absicherung

Damit es dazu nicht kommt, sollen die Unternehmen, wie gefordert, finanziell abgesichert werden. Dazu wurde ein Vertrag zur Kofinanzierung ausgearbeitet. Darin verpflichtet sich der Kreis für einen Übergangszeitraum für zwei Jahren, dafür zu sorgen, dass Verkehrsunternehmen nicht weniger rausbekommen als die ohne Move-Tarif fortgeschriebenen Beträge aus 2019 – vereinfacht gesagt. Diese Beträge werden bis zu 95 Prozent ausgelichen. Das "Rundum-Sorglos-Paket" mit einer 100-Prozent-Finanzierung habe man dann doch nicht bieten wollen, so Michel.

Außerdem soll der bisherige VVR-Zuschuss erhöht werden. Dieser beträgt derzeit rund 2,1 Millionen Euro und war laut Kreisverwaltung in den vergangenen 20 Jahren entgegen der sonst üblichen Praxis nicht regelmäßig angepasst worden. Die Erhöhung um zehn Prozent ergibt rund 2,31 Millionen Euro Zuschuss.

Überschuss soll hälftig zurückgezahlt werden

Im Gegenzug sieht der Vertag vor, dass Unternehmen, die einen Überschuss in Bezug auf die fortgeschriebenen Beträge erzielen, 50 Prozent dieser Summe an der Kreis Rottweil zurückzahlen. Das zumindest ist die Kurzversion der komplexen Vereinbarung.

Die Kreisräte im Verwaltungsausschuss nahmen das Ganze nicht allzu begeistert auf – eben weil es "kaum zu durchschauen ist", wie SPD-Kreisrat Berthold Kammerer bemängelte. Seine ganz konkrete Frage: "Mit welchem Betrag fördern wir denn nun die Unternehmen?" Laut Dezernet Oliver Brodmann gleiche dies einem "Blick in die Glaskugel" – man wisse es schlichtweg nicht, weil man noch nicht absehen könne, was mit dem Move-Tarif unterm Strich rauskommt. Landrat Michel nannte als maximale Mehrkosten eine grobe Hausnummer von 1,3 bis 1,5 Millionen Euro.

Er betonte, dass er die Sorge der Busunternehmen verstehen könne. Es handle sich um mittelständische Betriebe aus dem Kreis, die auch ihre Löhne bezahlen müssten. Es sei wichtig, hier einen "zulässigen" Beitrag zu leisten. Man wolle mit dieser Vereinbarung nun einen "Rettungsschirm" aufziehen.

SPD vermisst Transparenz

Auch Berthold Kammerer ist für die Unterstützung des Mittelstand – dennoch hätte er sich eine detailliertere kalkulatorische Übersicht gewünscht. Auch sein Fraktionskollege Ralf Ulbrich tat sich mit dem Zuschuss-Konstrukt schwer. "Wir haben keinen transparenten Einblick in die Zahlen der Unternehmen." Und den müsse zumindest die Verwaltung und der Kreistag erhalten. Die Verwaltung wiederum signalisierte, dass dies "schwierig" sei.

Herbert Halder (CDU) erinnerte daran, dass den Busunternehmen schon früh signalisiert worden sei, dass für sie keine Nachteile aus dem neuen Tarifverbund entstehen. "Daran müssen wir uns jetzt halten."

Dementsprechend gab der Ausschuss bei einer Enthaltung von Ralf Ulbrich seine Zustimmung für den "Rettungsschirm". Das letzte Wort hat der Kreistag.