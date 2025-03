ÖPNV im Kreis Rottweil: Damit werden die Busse nun ausgestattet

1 Die Busse müssen mit speziellen Systemen versehen werden. Foto: Otto

Beim ÖPNV im Kreis Rottweil sollen die täglichen Fahrgastzahlen erhoben werden – ein enormer Aufwand, sind doch 75 Fahrzeuge betroffen. Und es gibt eine Befürchtung: dass geringe Fahrgastzahlen zu einem Förderstopp für manche Buslinie führen könnten.









Das Land Baden-Württemberg wird seine Zuweisungen ab 2026 stärker an Fahrgastzahlen koppeln, kündigte Nahverkehrsamtsleiterin Heike Kopp im Kreisverwaltungsausschuss an. Auf diese ist der Landkreis angewiesen, um sein Angebot an Verkehrs- und Tarifleistungen im ÖPNV aufrecht erhalten zu können.