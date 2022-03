1 "Nur mit schöner Landschaft hält man keine jungen Leute": Schüler warten in Freudenstadt auf ihren Bus. Foto: Rath

Der Landkreis Freudenstadt plant den Start des landesweiten 365-Euro-Jugendtickets für den ÖPNV ehrgeizig im September.















Link kopiert

Kreis Freudenstadt - Zustimmung für die Einführung des Tickets gab es am Montag bei zwei Enthaltungen im Technischen Ausschuss. Mit dem Start im September wäre der Landkreis ganz vorne dabei. Zum Preis von 365 Euro haben junge Menschen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs – bei Ausbildung oder Studium bis zum Alter von 27 – die Möglichkeit, landesweit den ÖPNV zu nutzen. "Eine Riesen-Geschichte", sagte der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser.

Einige Details noch offen

Das offizielle Ja des Gremiums brauche der Landkreis, um den avisierten Start nicht zu verzögern. Auch wenn noch nicht alle Details geklärt seien, warb Verkehrsamtsleiter Peter Kuptz um Zustimmung. Verkauft werde das Ticket als Jahresabo, eine monatliche Bezahlweise sei aber möglich. Der Vertrieb erfolge digital über Handy oder analog als Fahrkarte.

Die Entscheidung über die Einführung treffen die Landkreise und Verkehrsverbünde. Das Ticket gelte aber auch in den Landkreisen, die sich nicht beteiligten. Das Land plane eine Einführung in allen Verbünden. Neben der 70-prozentigen Förderung durch das Land werde 30 Prozent des Zuschussbedarfs durch den Landkreis übernommen. Dazu werde bis Ende 2025 eine Finanzierungsvereinbarung zwischen beiden Seiten abgeschlossen. Ab 2026 trete eine dauerhafte gesetzliche Regelung in Kraft.

Den Start zum Schuljahresbeginn hält das Landratsamt für sinnvoll, es werde andernorts aber auch über den Start zum Semesterbeginn am 1. März diskutiert. Denkbar wäre, im Juni mit dem Ticketverkauf zu starten. Für die Ermittlung der zu leistenden Ausgleichszahlung würden die im Jahr 2019 verkauften Tickets herangezogen und die Differenz ermittelt. In der Summe rechnet die Kreisverwaltung – nach Verrechnung mit den Einsparungen – mit Mehrausgaben von 150 000 bis 200 000 Euro pro Jahr. Kuptz verwies an dem Punkt auch gleich auf die Schülerbeförderungssatzung, die ebenfalls geändert soll, um den Zugang der jungen Menschen zum ÖPNV noch einfacher und attraktiver zu gestalten.

Städte sind teils klamm

Stephanie Hentschel (Freie Wähler) regte an, Einsparpotenzial zu ermitteln, um eine Erhöhung der Kreisumlage zu verhindern. Kommunen drehten jetzt teilweise schon jeden Euro um. Geiser zeigte Verständnis, verwies aber auf die Konkurrenz der Ballungszentren. Jugendliche halte man nicht mit schöner Landschaft, da brauche es auch einen funktionierenden ÖPNV. Peter Rosenberger (CDU) regte an, den Ticketverkauf frühzeitig zu bewerben und Schulen gut zu informieren, um ein Durcheinander zu verhindern. Wenn Monatskarten rückgetauscht werden müssten, sei der Aufwand sehr groß. Rosenberger forderte den Hinweis, dass das Land allein die Kosten tragen müsse, weil es das Ticket im Koalitionsvertrag festgeschrieben habe. "Wer bestellt, der zahlt" – das sei schon immer so gewesen. Den Namen 365-Euro-Ticket halte er im Hinblick auf spätere Preiserhöhungen für unglücklich gewählt.

Zweifel am Zeitplan

Zahlreiche Landesverbände teilten Rosenbergers Kritik am Finanzierungsmodell des Landes, so Geiser. Hinsichtlich der Bewerbung des Ticketverkaufes sei der Kreis aber gezwungen, die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Landes abzuwarten. Mit dem Kreistagsbeschluss zum Ticket könnten sich Eltern aber drauf einstellen, so Sachgebietsleiter Oliver Valha.

Uwe Hellstern (AfD) sagte, dass ein Vergleich mit den Zahlen aus 2019 mögliche Neukunden ja unberücksichtigt lasse und deshalb nicht ganz aussagekräftig sei. Diese Zahl möglicher Neukunden sei in dem Fall aber vernachlässigbar, antwortete Valha. Er gehe davon aus, dass das Landratsamt gut kalkuliert habe. Ernst Wolf (FDP) und Michael Ruf (CDU) unterstützten Hentschel in ihrer Forderung, Einsparmöglichkeiten zu benennen, wenn man teure Beschlüsse fasse. Ruf hegte zudem Zweifel, dass die Umsetzung im geplanten Zeitraum klappt. "Wir lieben Herausforderungen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht", sagte Geiser dazu. Für Verwunderung sorgte der Hinweis von Oliver Valha auf Frage von Armin Jöchle (CDU), dass beim Ticketkauf möglicherweise doch nur der Schulstandort und nicht der Wohnort zählen könnte. Schüler aus Eutingen, die in Rottenburg die Schule besuchten, kämen dann nämlich nicht in den Genuss des Tickets, so Jöchle.

Gibt es Einschränkungen?

Im Landtag sei das "Ticket für junge Leute" angepriesen worden. Einschränkungen im Personenkreis seien mit keiner Silbe erwähnt worden, so der Landtagsabgeordnete Uwe Hellstern. Lutz Wäckers (Grüne) verwies auf den ÖPNV in Augsburg, der für junge Menschen gar nichts koste. Schon wegen des Klimawandels müsse man handeln und nicht kaputtreden. Wer in der Jugend den ÖPNV nutze, der werde auch später Kunde, so Gerhard Gaiser (SPD).