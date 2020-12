ÖPNV im Kreis Calw wird teurer Fahrgastzahlen sind "Riesenproblem"

Derzeit arbeitet die VGC "mit Hochdruck" daran, die neuen Fahrpläne, die ab 1. Januar gelten, auszuhängen und ins elektronische System einzuarbeiten. Was nicht ganz einfach werden dürfte, da die Mitarbeiter dafür nur fünf Werktage Zeit haben – das Landratsamt hat die endgültige Planung sehr kurzfristig bekanntgegeben, so die Geschäftsführerin. Zum 1. Januar würden zwar die Fahrpläne auf der Homepage veröffentlicht. Bis die elektronische Fahrplanauskunft angepasst ist, dürfte es allerdings noch etwas dauern, kündigt sie an.

Regelmäßige Nutzer

An den Fahrplänen an sich ändere sich im kommenden Jahr nicht viel. Künftig wird die Strecke Schömberg – Kaltenbronn von der VGC abgedeckt. Zudem kommt eine neue Regiobuslinie von Calw bis Bad Herrenalb dazu. Bisher habe es nur eine Regiobusverbindung zwischen Calw und Weil der Stadt gegeben, erklärt Volz. Erfreulich für sie – und vermutlich auch für die Busfahrer – ist die Fertigstellung der Baustelle in der Stuttgarter Straße. "Das spart Zeit."

Nun zu den Preisen. Einzel- und Gruppenfahrscheine für ein bis zwei Zonen bleiben 2021 beim selben Preis wie im Vorjahr. Erhöhungen sind zum großen Teil ab der Fahrt durch drei Zonen vorgesehen. In vielen Fällen werden die Tickets um zehn Cent teurer – so zum Beispiel beim Vier Zonen-Einzelfahrschein für Erwachsene (statt vier Euro bisher jetzt 4,10 Euro). Andere, wie die Sieben Zonen-Viererkarte erhöhen sich um 40 Cent von 19,70 auf 20,10 Euro. Tageskarten für Erwachsene werden 50 Cent teurer, solche für Familien einen Euro.

Größer ist die Preissteigerungen bei den Monatskarten, die bis zu vier Euro betragen (Monatskarte plus). Die Preiserhöhungen bei den Schülermonatskarten werden je zur Hälfte vom Landkreis und von den Eltern zu tragen sein (wir berichteten).

Neu ist auch, dass es im BW-Tarif (einheitlicher Tarif über Verbundsgrenzen hinweg) künftig auch Zeitkarten geben wird, also zum Beispiel Monats- oder Jahreskarten. Bisher gab es hier lediglich Einzel- oder Tagestickets. Zum Schuljahr 2021/22 soll es zudem ein sogenanntes "Schüler-Abo" geben, das insbesondere für regelmäßige Nutzer die Attraktivität erhöhen soll, erklärt Volz.

Um die Bürger generell mehr für den ÖPNV zu erwärmen, wünscht sie sich – wenn sich die Lage beruhigt hat – ein Gesamtkonzept des Landkreises. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass neue Angebote in diesem Bereich teils Jahre bestehen müssen, bis sie den gewünschten Erfolg erzielen, daher müsse man langfristig planen.

Als Beispiel nennt sie das Marktticket in Calw, das samstags für den Preis einer Fahrt die Hin- und Rückfahrt beinhaltet. Das gebe es inzwischen seit zirka vier Jahren – und erst in jüngerer Vergangenheit wurde es gut angenommen. Hingegen Leistungen erst auszuschreiben und dann zu kürzen, so wie es der Landkreis jüngst getan hat – das gehe gar nicht, übt Volz Kritik am Vorgehen.