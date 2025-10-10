ÖPNV im kreis Calw: „Die Bedarfsverkehre sind ein Erfolg“

Mehr als 100 000 Menschen nutzen die kleinen ÖPNV-Angebote im Landkreis. Das Landratsamt möchte die Buchung per App erleichtern.
Einen flächendeckenden ÖPNV anzubieten, ist im ländlichen Raum schwierig. Der Kreis Calw testete vor ein paar Jahren im Modellversuch einen neuen Ansatz: die Bedarfsverkehre. Dabei setzen sich ÖPNV-Fahrzeuge auf Strecken mit niedriger Fahrgastfrequenz nur in Bewegung, wenn sie vorher bestellt wurden. Dieser Bedarfsverkehr wird mit Autos oder Kleinbussen umgesetzt. Zudem kommen normale Busse als „Rufbusse“ zum Einsatz. Seit 2021 ist diese Art des ÖPNV Teil der Ausschreibungen des Kreis Calw.