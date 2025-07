ÖPNV im Kandertal: Für welche Verbindungen die künftige Buslinie sorgt

Die neue Buslinie 245 war im Gemeinderat in Wittlingen und in Rümmingen Thema.

Der Wittlinger Bürgermeister Michael Herr berichtete über eine erfreuliche Nachricht über das Ergebnis der Sitzung des Kreistages vom 21. Mai, wonach das Linienbündel „Markgräflerland“ nach dem Vorschlag der Verkehrsplaner entsprechend ausgeschrieben wird. Auf der Bürgerbank saßen bei der Sitzung Bürgermeister Herr und weitere Gemeinderäte. Die Fraktion der Freien Wähler hatte zunächst den Standpunkt vertreten, dass die direkte Führung der Hauptlinie 245 (Kleinkems-Istein-Efringen/Kirchen-Fischingen-Egringen-Schallbach-Wittlingen-Rümmingen-Lörrach/Busbahnhof) unter Ausschluss des Haltepunktes Wittlingen erfolgen soll.

„Hervorragende Busverbindungen“ für Wittlingen

Nach einer Sitzungspause enthielten sich die Freien Wähler bei der Abstimmung für die Haltestelle. Sie sorgten damit für eine positive Entscheidung für den Anschluss von Wittlingen. Herr sagte: „Die neue Linie 245 kann außerdem an der Haltestelle ,Hirschen’ auch Umsteiger von der Linie 240 aus Kandern und Marzell aufnehmen. Wittlingen wird die Haltestelle ,Hirschen’ auch als Mobilitätsstation aufwerten“.

Um den Bushalt der Linie 245 in Wittlingen ermöglichen zu können, wurde angeregt, im Planungsgebiet südlich der Mühlestraße auf dem „Rosenhügel“ eine neue Bushaltestelle zu installieren. Außerdem habe sich Wittlingen innerhalb der Diskussionen für die Gemeinde Schallbach eingesetzt, die aus der Linienführung des bisherigen 55er-Busses hinauszufallen drohte. Herr fasste zusammen: Wittlingen habe künftig hervorragende Busverbindungen.

Verbesserungen, aber auch Verschlechterungen für Rümmingen

Das neue Buslinienkonzept des Landkreises Lörrach, das ab Ende 2026 gelten soll, bringt für Rümmingen einige Verbesserungen, aber auch Verschlechterungen. Morgens gibt es leichte Verbesserungen, weil Busse ein wenig früher fahren. Abends sind die Verbesserungen erheblich, weil die Busse Rümmingen bis deutlich in den Abend hinein anfahren. So kommt der letzte Bus der Linie 200 aus Basel werktags um 23.45 Uhr in Rümmingen an, sonntags um 23.30 Uhr, samstags allerdings schon um 23.15 Uhr. Eine wesentliche Verbesserung gibt es auch abends auf der Linie nach Lörrach. Morgens fahren die Busse werktags jedoch etwas später als bisher, und samstags und sonntags fahren sie morgens ein ganzes Stück später.

Bürgermeisterin Joana Carreira hatte sich für eine direkte Anbindung des Unterdorfs an die Linie 245 eingesetzt. Statt einer alternativen Linienführung für die Linie 245 wurde nun die Linie 255 (Fischingen – Lörrach) aufgewertet und wird künftig mit zwölf statt mit sieben Fahrtenpaaren gefahren. In Rümmingen hält sie an der Lörracher Straße und an der Binzener Straße, so dass das Unterdorf angebunden ist. Carreira ist jedoch nach wie vor der Ansicht, dass eine Führung der Linie 245 über Schallbach direkt nach Rümmingen vorteilhafter gewesen wäre. Tanja Hügin kritisierte, dass veränderte Abfahrtszeiten Verschlechterungen für Schüler bringen, vor allem deswegen, weil viele aus Rümmingen in Kandern zur Schule gehen.