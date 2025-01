Patzig, unzuverlässig und am Rauchen So schlecht benehmen sich Busfahrer in und um Wildberg

Während der Fahrt rauchende Busfahrer, die zum Zigaretten holen anhalten – was in den Linien in und um Wildberg passiert, ist mitunter völlig absurd. Nun ergreifen weitere gefrustete Eltern das Wort. Und auch beim Landratsamt reißt der Geduldsfaden immer mehr.