ÖPNV Bad Dürrheim: Kurgebiet weiterhin von Busverbindungen abgeschnitten

1 In den Varianten I und II soll der Busverkehr an dieser Stelle in die Luisenstraße einbiegen. Eventuell auch bei Variante III. Dann wären Rathausplatz und der untere Teil der Luisenstraße für Veranstaltungen nicht mehr nutzbar. Foto: Wilfried Strohmeier

Ernüchterung – so kann man die Erkenntnis beschreiben, die beim Stadtentwicklungsausschuss, bei Klinikbetreibern und bei der Stadt herrscht. Es geht um den Anschluss des Kurgebiets und der Kliniken an den öffentlichen Personennahverkehr.









Eigentlich wollte man eine Art Stadtbus einführen. Eigentlich. Er war zu teuer, so wurde er nicht eingeführt. Das fällt der Stadt nun auf die Füße. Denn aufgrund dieser Entscheidung wird es schwierig, das Kurgebiet in absehbarer Zeit an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubinden.