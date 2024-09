Ölunfall in Fischbach

1 Polizei und Feuerwehr sind auf dem Fischbacher Sommerberg zu einem häuslichen Ölunfall im Einsatz. Foto: Albert Bantle

Ein Mann behauptete, jemand habe seinen Öltank im Keller manipuliert. Die Polizei ermittelte vor Ort.









Ausgelaufenes Heizöl in einem Wohnhaus am Fischbacher Sommerberg hat am Montagabend die Polizei und die Fischbacher Feuerwehr auf den Plan gerufen.