Ölpreise: Hoher Ölpreis erfreut Russland – Wie stark profitiert Putin?

Der hohe Ölpreis lässt die Rohstoffmacht Russland frohlocken. Der Krieg gegen die Ukraine könnte weiter finanziert, ein großes Haushaltsloch gestopft werden. Es gibt aber auch vorsichtige Töne.
Moskau - Je länger der Krieg im Nahen Osten dauert, desto weiter steigt der Ölpreis und mit ihm die Stimmung in Russland. Eben noch meldeten Moskaus Finanzbehörden ein Rekorddefizit im Haushalt. Und nun kriegen sich manche in Moskau wegen erwarteter Milliarden-Mehreinnahmen durch einen Ölpreis von über 100 US-Dollar je Fass (159 Liter) vor Freude kaum ein. Die Rohstoffmacht finanziert so auch ihren Krieg gegen die Ukraine. Was das Geschenk für Kremlchef Wladimir Putin bedeutet – dazu Fragen und Antworten: