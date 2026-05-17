Öl und Strom: Energie – Hermann Dannecker berät im Zollernalbkreis

Angesichts unberechenbarer Preise für Öl und Strom plagt viele das Gefühl der Ohnmacht. Welche einfachen Schritte spürbare Entlastung bringen.
Ich kann die Ängste der Leute verstehen“, sagt Hermann Dannecker. Er sitzt am Esstisch seines Hauses und breitet Flyer, Bücher und Broschüren aus. Dannecker will nichts verkaufen, das betont er immer wieder. Er will Wissen weitergeben. Wissen darüber, wie sich die Leute unabhängiger machen. Unabhängig von den Krisen dieser Welt. Vor allem von der Energiekrise.