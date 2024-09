Bund will Treuhand über Rosneft-Anteil in Schwedt verlängern

1 Über den Verkauf der Rosneft-Anteile führt die Bundesregierung Gespräche. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Die Raffinerie Schwedt bleibt unter Kontrolle des deutschen Staates. Grundlage ist das Energiesicherungsgesetz.









Berlin - Die Bundesregierung will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Treuhandverwaltung über die Anteile des russischen Staatskonzerns Rosneft an der PCK-Raffinerie in Schwedt erneut verlängern. Die Treuhandverwaltung wäre sonst am 10. September ausgelaufen. Grundlage ist das Energiesicherungsgesetz.