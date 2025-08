Die Feuerwehrabteilung Albstadt-Pfeffingen war am Montagvormittag in der Pfeffinger Schulgasse im Einsatz. Ein Tanklaster hat dort Heizöl verloren.

Ein stechender Ölgeruch lag am Montagvormittag in und rund um die Pfeffinger Schulgasse in der Luft. Grund waren rund 200 Liter Heizöl, die aufgrund eines technischen Defekts aus einem Lkw ausgelaufen sind.

Die Feuerwehr wurde gegen 11.30 Uhr in den Albstädter Ortsteil gerufen. Die Abteilung Pfeffingen war mit einem Löschfahrzeug und knapp 15 Einsatzkräften vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen gab es wohl Probleme mit der Pumpe am Lkw. „Der Fahrer hat schnell reagiert und direkt alles abgeschaltet, so dass nicht noch mehr Öl auslaufen konnte“, berichtete Einsatzleiter und stellvertretender Stadtbrandmeister Michael Angele an der Einsatzstelle.

Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Foto: Eyckeler

Die rund 200 Liter bahnten sich jedoch ihren Weg in die nächste Kanalisation. Angele spricht trotzdem von Glück im Unglück. „Das Öl fließt nun ab Richtung Klärwerk Lautlingen. Mit den Mitarbeitern dort sind wir in Kontakt und haben die Kollegen vorgewarnt, dass das Öl demnächst dort ankommen wird“, so Angele.

Eine Verschmutzung in diesem Ausmaß sei kein Problem für die Kläranlage, meint der Einsatzleiter. „Aufgrund des vielen Regens wird das Öl relativ schnell verdünnt“, sagt Angele. Und weiter: „Uns ist es lieber, das Öl fließt in so einem Fall in die Kanalisation, anstatt in die freie Natur, wie etwa Grünstreifen.“ Dort richten Gefahrenstoffe potenziell viel größeren Schaden für die Umwelt an.

Das bestätigte uns auch ein Mitarbeiter der Kläranlage: „150 bis 200 Liter sind überhaupt kein Problem für uns.“ Solche Mengen werden im normalen Betrieb mit gereinigt.

Polizei nahm Ermittlungen auf

Der beißende Geruch sollte sich ebenfalls auflösen, sobald die Feuerwehr mithilfe von Bindemittel und einer Kehrmaschine die Einsatzstelle gesäubert hat. Brandgefahr bestand derweil zu keiner Zeit. Zudem spülten die Einsatzkräfte mit Wasser den Kanal aus, damit keine Ölrückstände mehr zurückbleiben im Kanal.

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und nahm erste Ermittlungen auf. Die genauen Hintergründe des technischen Defekts konnte vor Ort noch niemand aufklären.