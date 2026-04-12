Öl auf Leinwand: Helmut Rager stellt in Bisingen seine Werke aus

Der Bisinger Hobbymaler Helmut Rager fiebert seiner ersten eigenen Ausstellung vom 19. bis 29. Mai in der Hohenzollernhalle entgegen.
Seit bereits 40 Jahren widmet er sich mit Hingabe seinem Hobby, der Malerei. Seither sind über 150 Kunstwerke in „Öl auf Leinwand“ unter seiner Pinselführung entstanden. Der Großteil davon schmückt die Räumlichkeiten in seinem Wohnhaus. Nun erfüllt sich der Bisinger Hobbymaler Helmut Rager einen großen Wunsch: eine eigene Ausstellung. Die Werkschau ist auf die Zeit vom 19. bis 29. Mai im Foyer der Bisinger Hohenzollernhalle terminiert.