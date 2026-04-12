Öl auf Leinwand: Helmut Rager stellt in Bisingen seine Werke aus

Der Bisinger Hobbymaler Helmut Rager fiebert seiner ersten eigenen Ausstellung vom 19. bis 29. Mai in der Hohenzollernhalle entgegen.

Seit bereits 40 Jahren widmet er sich mit Hingabe seinem Hobby, der Malerei. Seither sind über 150 Kunstwerke in „Öl auf Leinwand“ unter seiner Pinselführung entstanden. Der Großteil davon schmückt die Räumlichkeiten in seinem Wohnhaus. Nun erfüllt sich der Bisinger Hobbymaler Helmut Rager einen großen Wunsch: eine eigene Ausstellung. Die Werkschau ist auf die Zeit vom 19. bis 29. Mai im Foyer der Bisinger Hohenzollernhalle terminiert.​

Zwar hat der Bisinger Maler bei früheren Hobbykünstlerschauen 1998 und 2001 schon einmal ausgestellt, aber noch nie ausschließlich seine eigenen Werke präsentiert. Das wird für ihn eine neue Erfahrung sein.​

Viele Motive​

Als Autodidakt hat sich Helmut Rager in den zurückliegenden Jahrzehnten ein breites künstlerisches Wissen angeeignet – und Fertigkeiten perfektioniert, die seine Bilder so besonders machen. Wenn sich auch ein paar Bleistiftzeichnungen unter seiner Kunst befinden, so liegt das Hauptaugenmerk des Künstlers, Jahrgang 1958, doch auf der Technik „Öl auf Leinwand“. In der Motivwahl ist Helmut Rager breit aufgestellt. Darunter finden sich neben Stillleben, Porträts und Landschaften auch Kopien alter und neuer Meister; dazu kommen prächtige Blumenbilder und Exponate, die sich dem ländlichen Leben widmen. Intensiv und kraftvoll sind die Farben, die der Bisinger Hobbykünstler auf die Leinwand bringt.​

100 bis 600 Stunden Arbeit stecken in jedem seiner Werke. Oft lässt er sich von seiner Umgebung inspirieren, hält er das Gesehene mit dem Fotoapparat fest und bringt es später auf die Leinwand. Wenn er sich an die Kopie alter und neuer Meister macht, klärt er vorab Urheberrechte ab.​

Projekt Nikolauskirche​

Aktuell widmet Helmut Rager seine Aufmerksamkeit der Bisinger Nikolauskirche beziehungsweise der Nikolausskulptur auf dem Kirchenvorplatz mit dem Glockenturm und dem großen Rosettenfenster im Hintergrund.​

Nicht fehlen dürfen in seiner Sammlung Wahrzeichen der Region wie die Burg Hohenzollern, das Zollernschloss in Balingen und Schloss Lichtenstein. Des Weiteren hat der Künstler auch schon die Dolomiten gemalt, darüber hinaus einen Blick auf Dresden bei Vollmond, die Frauenkirche – und sogar den Times Square mit seinen beliebten Spielstätten und Shows.​

Zu guter Letzt: Die Bisinger Fasnet hat Helmut Rager natürlich auch nicht ausgelassen. Und: Selbstverständlich können seine Ölbilder auch käuflich erworben werden.​​

Öffnungszeiten

Ausstellung

Wann kann die Ausstellung besucht werden? Dienstag, 19. Mai, 16 bis 19 Uhr; Mittwoch, 20. Mai, bis Freitag, 22. Mai, 15 bis 19 Uhr; Pfingstsamstag bis -montag, 13 bis 17 Uhr; Dienstag, 26. Mai, bis Freitag, 29. Mai, 15 bis 19 Uhr. Zu diesen Zeiten ist der Bisinger Künstler selbst vor Ort und begleitet die Besucher gerne auf ihrem Rundgang.