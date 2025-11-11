Ökumenischer Kirchentag Albstadt: Wenn Miss Germany auf Jesus Christus trifft

Er ist einer der letzten großen Höhepunkte im Jubiläumsjahr „50 Jahre Albstadt“, der erste ökumenische Kirchentag am Freitag und Samstag, 14. und 15. November, in Onstmettingen.

Zum ersten ökumenischen Kirchentag Albstadt laden die katholischen Seelsorgeeinheiten Ebingen-Lautlingen-Margrethausen und Talgang, die evangelischen Kirchengemeinden Pfeffingen mit Burgfelden, Laufen-Lautlingen-Margrethausen, Onstmettingen, Truchtelfingen und Tailfingen, die Süddeutsche Gemeinschaft, die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Albstadt/Meßstetten und die Serbisch-Orthodoxe Gemeinde Schwarzwald ein.

Albert Frey und Andrea Adams-Fred eröffnen das Programm am Freitag um 18 Uhr mit einem Konzert in der Festhalle bei freiem Eintritt. Albert Frey prägt die christliche Musik-Szene in Deutschland vor allem im Bereich Lobpreis und Anbetung, aber auch mit persönlichen Songs. „Musik von der Herrlichkeit Gottes und der Zerbrechlichkeit der Menschen“ erwartet die Zuhörer.

Der Landesbischof gibt sich die Ehre

Das Programm am Samstag beginnt um 9.30 Uhr in der Festhalle, das Kinderprogramm in der Raichberg-Sporthalle. Der evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl lädt ab 9.45 Uhr zur Bibelarbeit ein. Spannend verspricht die Podiumsdiskussion ab 11 Uhr zu werden: Zum Thema „Kaum zu Glauben – ein (sehr) persönlicher Talk über (Jesus), Gott und Albstadt“ moderiert Dekanatsreferent Achim Wicker eine Podiumsdiskussion.

Auf Kinder im Grundschulalter wartet von 9.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 16 Uhr ein Kinderzirkus-Mitmachprogramm in der Raichbergsporthalle. Für Kinder von drei bis fünf Jahren gibt es Spielstationen. Sie sollten Turnschuhe oder Socken tragen. Für Eltern mit sehr kleinen Kindern wird das Programm in den Nebenraum der Festhalle übertragen.

Essen und Getänke sind kostenlos – Spenden sind willkommen

Mittagessen wird ab 12 Uhr – kostenlos – im Saal der katholischen Kirche St. Maria nebenan serviert. Von 10 bis 16 Uhr informieren Caritas und Diakonie auf dem „Markt der Möglichkeiten“ in der Schillerschule über ihre sozialen Angebote, und auch die Kirchengemeinden stellen sich vor. Außerdem informiert die evangelische Kirche über die anstehende Kirchengemeinderatswahl.

„Glaube und Hoffnung – das echte Leben und die Schattenseiten der Glamourwelt“ sind Thema einer Lesung und eines Gesprächs von und mit Kira Geiss, die 2023 Miss Germany war. Sie ist angehende Religionspädagogin, Mitbegründerin der Magdeburger Jugendgemeinde „Eastside” und mit dem Female Leader Award ausgezeichnet.

Nach der Illusion gibt es Segen auf den Weg

„Mr. Joy“ alias Karsten Strohhäcker hat seinen großen Auftritt um 16 Uhr: Er hat eine unbändige Leidenschaft für Illusionskunst, Jonglage, Comedy, Artistik, Menschen und Jesus. Danach erhalten alle einen Segen auf den Weg.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Mittagessen, Kaffee und Kuchen und alkoholfreie Getränke werden auf Spendenbasis angeboten.