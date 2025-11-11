Ökumenischer Kirchentag Albstadt: Wenn Miss Germany auf Jesus Christus trifft

Er ist einer der letzten großen Höhepunkte im Jubiläumsjahr „50 Jahre Albstadt“, der erste ökumenische Kirchentag am Freitag und Samstag, 14. und 15. November, in Onstmettingen.
Zum ersten ökumenischen Kirchentag Albstadt laden die katholischen Seelsorgeeinheiten Ebingen-Lautlingen-Margrethausen und Talgang, die evangelischen Kirchengemeinden Pfeffingen mit Burgfelden, Laufen-Lautlingen-Margrethausen, Onstmettingen, Truchtelfingen und Tailfingen, die Süddeutsche Gemeinschaft, die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Albstadt/Meßstetten und die Serbisch-Orthodoxe Gemeinde Schwarzwald ein.