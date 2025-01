Die Cookinseln laden mit der Liturgie „wunderbar geschaffen!“ ein. Ein Vorbereitungstreffen findet am Montag, 27. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen statt.

Die Errungenschaften und Kämpfe der Frauen in der Gesellschaft stehen im Mittelpunkt des Weltgebetstags am Freitag, 7. März.

Die Cookinseln, die dieses Mal für die Liturgie verantwortlich sind, liegen im Zentrum des Polynesischen Dreiecks. Die 15 Inseln, davon zwölf bewohnt, sind über zwei Millionen Quadratkilometer im Pazifischen Ozean verstreut. Heute sind sie eine mehrheitlich christliche Nation, in der die Menschen von kulturellen Werten angetrieben werden.

Lesen Sie auch

Treffen der Multiplikatorinnen

Die Frauen von den Cookinseln raten: „Kia mau te serenga! Kia mau te napena! Kia mau!“. Das bedeutet: „Haltet fest an dem, was ihr seid, in allen Aspekten eurer Existenz! Denn all diese Aspekte sind von Gott wunderbar geschaffen!“

Unsere Empfehlung für Sie Weltgebetstag in Rottweil Mehr als 100 Gläubige besuchen den ökumenischen Gottesdienst Die weltweite Verbundenheit im Gebet feierten Christen verschiedener Konfessionen auch in Rottweil.

Der Vorbereitungsnachmittag für Multiplikatorinnen findet am Montag, 27. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen (Gartenstraße 6) statt.

Es gibt weitere Infos

Katja Dorothea gibt Informationen über Land und Leute, ebenso findet eine Einführung in die Liturgie und die Lieder statt. Die Bibelarbeit übernimmt die katholische Theologin Monika Kettenhofen.

Weitere Informationen bei Margarete Schon, Tel. 07454/84 78 oder E-Mail kabi_schon@yahoo.de.