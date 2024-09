Auch die Ökumene spielte beim Hohenzollern-Markt in Empfingen eine wichtige Rolle.

Die katholische Kirche St. Georg Empfingen und die evangelische Gesamtkirchengemeinde Mülheim- Empfingen-Renfrizhausen haben sich gemeinsam am Hohenzollern-Markt beteiligt.

Nach einem besonderen Gottesdienst mit Beteiligung von Alphornbläsern zum Thema „Schwarz und Weiß – oder doch lieber Bunt?“ und vielen Gottesdienstbesuchern gab es ein Bastelangebote in der Kirche St. Georg sowie Riesenseifenblasen für die Kinder.

Der Kuchen war bereits um 16 Uhr ausverkauft

Weiterhin lud die Kirche als Oase der Ruhe im Markttrubel zum Verweilen ein. Im katholischen Gemeindehaus gab es Kaffee und Kuchen. Die Nachfrage war so groß, dass die 35 Kuchen schon um 16 Uhr ausverkauft waren. Viele helfende Hände haben mit der Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes, mit dem Backen von Kuchen, an der Verkaufstheke, beim Auf- und Abbau, bei den umfangreichen Vorbereitungen und im Hintergrund zum Gelingen der ökumenischen Beteiligung am Hohenzollern-Markt beigetragen.

Der Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs in Höhe von knapp 1400 Euro geht je zur Hälfte an den ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst der Malteser im Landkreis Freudenstadt sowie an die Notfallseelsorge Landkreis Freudenstadt.