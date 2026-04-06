Ökumene in der Praxis: In Grenzach feiern die Katholiken ihre Osternacht in der evangelischen Kirche

Zur Osternacht waren die Grenzacher Katholiken wieder in der evangelischen Leodegarkirche zu Gast. Auch daran zeigt sich, wie Ökumene gelebt werden kann.
Die Pfadfinder sorgten für Feuer und Grillwürste. Die Feier der Osternacht begingen die Katholiken der Doppelgemeinde in diesem Jahr in der evangelischen Kirche in Grenzach, wo die St.-Michaelsgemeinde seit der temporären Schließung ihres eigenen Gotteshauses immer wieder aufgenommen wird. Zwar ist die Nutzung des Pfarrsaals unter dem katholischen Kirchenschiff wieder unter bestimmten Bedingungen möglich (wie an Gründonnerstag), doch ist die Zukunft des Gebäudes noch nicht final geklärt.