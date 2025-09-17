Ökonom Marcel Fratzscher mahnt: Deutschland muss beim Klimaschutz an Tempo zulegen

Der Ökonom Marcel Fratzscher hat beim Zukunftsforum des Freiburger Energieunternehmens Badenova in Kirchzarten gesprochen.
Er gehört zu den bekanntesten Wirtschaftswissenschaftlern in Deutschland. Und spätestens seit seinem Ruf nach einem sozialen Pflichtjahr für Rentner auch zu den umstrittensten. Marcel Fratzschers (54) Stimme ist in der politischen Debatte in Deutschland derzeit allgegenwärtig. Nun war er beim Zukunftsforum des regionalen Energieversorgers Badenova aus Freiburg als Gastredner geladen. Arbeitende Rentner waren da aber nicht sein Thema.