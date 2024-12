Ökologisches Projekt in Villingen: Renaturierung der Brigach: Erster Bauabschnitt startet im Mai 2025

1 Auf der Brigachinsel entsteht ein moderner und naturnaher Wohnmobilstellplatz. Foto: Marc Eich

Die ökologische Aufwertung des Flusses und der Bau eines naturnahen Wohnmobilstellplatzes in Villingen sind ein zukunftsweisendes Projekt für die Stadt. Der erste Bauabschnitt soll im Mai 2025 starten.









Die Renaturierung der Brigach in Villingen wird ab Mai 2025 mit dem ersten Bauabschnitt rund um den geplanten Wohnmobilstellplatz im Stadtbezirk Villingen starten. Das Projekt stellt die Stadtverwaltung in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen vor. Neben der ökologischen Aufwertung des Flusses steht auch die Entwicklung eines modernen und naturnahen Wohnmobilstellplatzes im Fokus.