Ökologisches Jugendprojekt: Wie Schopfheimer Schüler Verantwortung lernen – mit jeder Menge Spaß

Anpacken, sich selbst spüren, Verantwortung übernehmen – und das mit Spaß: Das ist die Devise der „Naturwerker“ an der Schopfheimer Friedrich-Ebert-Gemeinschaftschule.
Es ist Mittwoch nach Unterrichtsende, und während sich viele Mitschüler in den freien Mittag aufmachen, sammeln sich die Jungs aus der Naturwerker-Gruppe im Raum von Schulsozialarbeiter Thomas Haug: Ein kurzer Überblick für alle, wo heute Einsatz gefragt ist – im Hinteren Kirchrain, dem Wald oberhalb des Schwimmbads. Ein kurzer Einblick für die Reporterin, warum die Jungs heute und das ganze Schuljahr schon mit dabei sind: „Ich mag die Natur“, „ich helfe gern“, „ich fühle mich hier wohl“, so die Rückmeldungen – und „es macht Spaß“ ist das, was in jeder Antwort vorkommt.