Ökologischer Zustand verbessern: Debatte um neuen Schutter-Verlauf im Ortschaftsrat

Das Revitalisierungsprogramm an der Schutter wurde in der Ortschaftsratssitzung von Mitarbeitern im Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung sowie von dem beauftragten Büro Lindeschulte vorgestellt. Das Pilotprojekt basiert in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Freiburg, dem Landratsamt Ortenaukreis sowie dem Zweckverband Hochwasserschutz. Oberstes Ziel ist die Erreichung eines guten ökologischen Zustands in allen Gewässern bis im Jahr 2027. Dass das Projekt in Schuttern bis dahin nicht umgesetzt sein wird, machen die Fachleute deutlich. Zuerst wollten sich die Projektbegleiter einen Eindruck aus Schuttern einholen über die Form der Revitalisierung. Drei Modelle wurde vorgestellt. Grundsätzlich befürworten alle Ratsmitglieder das Revitalisierungsprogramm.

Gefördert wird das Revitalisierungsprojekt durch das Umweltministerium Baden-Württemberg. Drei Bereiche entlang der Schutter stehen dabei schwerpunktmäßig im Fokus. Ein Teil der Schutter zwischen Kläranlage und Marie-Antoinette-Brücke soll östlich des Gewässers der vorhandene Wall versetzt werden und so der Schutter mehr Raum für das Mäandern geschenkt werden.

Ein mäandernder Fluss in naturnahem Zustand ist das Ziel

Der Bereich um die ehemalige Klosteranlage dürfte eine deutliche Veränderung bringen. Drei Varianten wurden für den Verlauf der Schutter vorgestellt. Die beste Entlastung und am besten umsetzbar wäre eine Verschwenkung der Schutter um die Klosteranlage entlang der Mauer. Hier bestehe ein Höhenunterschied von 1,5 Metern. Gespräche wurden bereits mit der Erzdiözese geführt, der die Ackerflächen gehören.

Der Schutter im bestehenden Verlauf von Hugsweier bis zum Zusammenfluss des Friesenheimer Dorfbachs mehr Fließgeschwindigkeit zu geben sei ein großes Ziel. Eine bauliche Variante im bestehenden Verlauf sei südlich der Schutter mit Gemäuer und Pfarrhaus eingebunden in die ehemalige Klosteranlage kaum möglich, um stromaufwärts eine Wasserspiegelabsenkung zu erreichen. Eine Verschwenkung östlich der Klostermauer würde für ideale Bedingungen sorgen. Ratsmitglied Georg Kempf (BfS) beklagte die Wucherungen an der Schutter und fragte sich: „Wer ist eigentlich für den Rückschnitt zuständig?“ Für die Unterhaltung der Schutter sei der Zweckverband zuständig, so die Antwort. Da es jedoch kein Hochwasser gebe, wurde die Unterhaltung stark zurückgefahren. Gewünscht sei künftig ein mäandernder Fluss in naturnahem Zustand, der den Artenreichtum fördere. Bürgermeister Erik Weide, der an der Sitzung des Ortschaftsrats teilgenommen hat, betonte: „Wir müssen es tun, so ist die Rechtslage und es wird nahezu alles bezahlt, außerdem macht es jemand anderes für uns.“

Nicht alle Ratsmitglieder für neuen geplanten Verlauf

So ganz wollten sich die Ratsmitglieder mit der Umleitung der Schutter östlich der Klostermauer nicht zufrieden geben. Roland Mieth (FW) erklärte: „Für mich als geborener Schutterer gehört die Schutter im Pfarrgarten dazu.“ Die Befürchtungen von Marco Lippmann (CDU) einer Trockenlegung der Schutter entlang durch den Pfarrgarten unter dem Pfarrhaus hindurch könnte zu Setzungen an den Gebäuden führen, räumten die Fachleute insofern aus, dass in einer Machbarkeitsstudie geotechnische Erkundungen zur Statik von Bausubstanzen berücksichtigt werden. Ortsvorsteher Jürgen Silberer teilte die Ansicht seiner Ratskollegen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schutter einmal nicht mehr durch Schuttern fließt.“ Weshalb er lieber die erste Variante favorisieren würde, die Maßnahmen im bestehenden Gewässer erarbeitet. Lippmann sagte: „Wenn wir dann östlich der Schutter im neuen Verlauf ein Neubaugebiet erschließen, fließt die Schutter auch wieder durch Schuttern.“ Guido Leberl (CDU) äußerte sich: „Traditionell läuft die Schutter durch das Kloster.“

Planer nehmen Anregungen mit

Aus historischen Gründen sollte es dabei auch bleiben. Die emotionalen Bedenken der Ratsmitglieder sind gehört und es wurde erklärt: „Wir werden die Schutter sicher nicht zurückbauen. Im historischen Bau sei dieser Verlauf auch für die Zukunft ablesbar und mit einer Verschwenkung der Schutter weiterhin möglich. Auf jeden Fall soll mit dem Revitalisierungsprogramm nicht an Schuttern vorbei geplant werden. Aber es werden auch keine Versprechungen gemacht, die niemand halten könne. Ob in der Schutter viel oder wenig Wasser fließe, habe niemand in den Händen.

Ufervitalisierung

Die Ufervitalisierung ist eine Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht. In allen Gewässern soll ein guter ökologischer Zustand erreicht werden. Die Finanzierung wird zu 85 Prozent durch das Land gefördert. 15 Prozent können als Ausgleichsmaßnahme oder Ökokontomaßnahme angerechnet werden.