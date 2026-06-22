Ökologischer Zustand verbessern: Debatte um neuen Schutter-Verlauf im Ortschaftsrat

Der Bach soll sauber und ihre Fließgeschwindigkeit erhöht werden. Dafür wird jetzt mit einer Machbarkeitsstudie nach Lösungsansätzen gesucht.
Das Revitalisierungsprogramm an der Schutter wurde in der Ortschaftsratssitzung von Mitarbeitern im Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung sowie von dem beauftragten Büro Lindeschulte vorgestellt. Das Pilotprojekt basiert in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Freiburg, dem Landratsamt Ortenaukreis sowie dem Zweckverband Hochwasserschutz. Oberstes Ziel ist die Erreichung eines guten ökologischen Zustands in allen Gewässern bis im Jahr 2027. Dass das Projekt in Schuttern bis dahin nicht umgesetzt sein wird, machen die Fachleute deutlich. Zuerst wollten sich die Projektbegleiter einen Eindruck aus Schuttern einholen über die Form der Revitalisierung. Drei Modelle wurde vorgestellt. Grundsätzlich befürworten alle Ratsmitglieder das Revitalisierungsprogramm.