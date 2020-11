Ökologischer Durchgang Stadt baut teure Fischtreppe an Nagold

Mitte Dezember sollen die Bauarbeiten am Rentschler-Wehr abgeschlossen und somit die Uferstraße wieder beidseitig frei sein. So zumindest der derzeitige Plan, teilt Peter Haselmaier vom Baudezernat in Nagold mit.

Grund für die Verzögerung sei die Bausubstanz der Anlage, die deutlich schlechter sei als ursprünglich erwartet. Zwar wurde im Vorfeld der Baumaßnahme die Anlage geprüft, aber "bei einem 100 Jahre alten Bauwerk sind nicht so viele Untersuchungen möglich", so Haselmaier. Die Mängel haben sich daher erst während der Arbeiten herausgestellt. Dieser Umstand führte dazu, dass weitere Sanierungsarbeiten notwendig waren. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 50 000 bis 60 000 Euro.