Ökologische Vielfalt in Starzach: Aus Rasenfläche wird eine artenreiche Wiese

Mit Harke, Schaufel und später auch mit der Sense kann jeder mitmachen: Die Grünen-Ortsgruppe Starzach lädt zu einem Workshop in die Felldorfer Dorfgärten ein.
Regelmäßig raspelkurz geschnittene Rasenflächen machen nicht nur viel Arbeit, weil man sie ständig mähen muss. Sie sind aus ökologischer Sicht auch ziemlich eintönig. Schmetterlinge und Insekten finden dort weder Lebensraum noch Nahrung. Auf einer so genannten „bunten Wiese“ schon: Dort wachsen unter anderem Margeriten, Klatschmohn, Wiesen-Salbei und Hornklee – was Insekten lieben.