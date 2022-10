1 Möhrenernte in Sichtweite von Burg Hohenzollern: Ökologisch wirtschaftende Betriebe sehen sich durch die Energiekrise besonders unter Druck. Foto: Ungureanu

Bio-Erzeuger und Vermarkter im Zollernalbkreis verzeichnen Umsatzeinbrüche von bis zu 20 Prozent.















Zollernalbkreis - Insgesamt sei der Umsatz im Bio-Bereich in den vergangenen Monaten um 15 Prozent zurückgegangen – bei doppelt so hohen Energiekosten. Das bestätigen auch Desirée Grießhaber-Vetter und Joachim Schneider. Grießhaber-Vetter ist Inhaberin der Bio-Metzgerei Grießhaber aus Mössingen, eines Familienbetriebs mit 22 Mitarbeitern, Schneider betreibt auf dem Hofgut Martinsberg in Rottenburg Ackerbau und Geflügelhaltung.