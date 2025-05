Die Temperaturen steigen und die Freibäder in der Region machen sich bereit, um ihre Pforten für Badegäste zu öffnen, oder haben das schon getan. Manche halten es mit ihrem Saisonstart noch spannend.

Doch ob Spaßbad mit Rutsche und Strömungskanal oder naturbelassener Weiher – die Angebote sind in der Region vielfältig.

Einige Neuheiten im Kreis Rottweil

Im Kreis Rottweil starten die Freibäder am anstehenden Muttertags-Wochenende oder am 17. Mai in die Saison. In Oberndorf steht der Eröffnung nach einigen Reparaturen nichts mehr im Weg. Das Freibad Rottweil wartet mit einem neuen, richtigen Hingucker auf.

In Schramberg und Tennenbronn wurde eine Nebensaison eingeführt. Das "badschnass" macht am 17. Mai auf. Und nicht nur im Sulzer Susolei steigen in diesem Jahr die Preise.

Schwimmen in der freien Natur im Schwarzwald-Baar-Kreis

Wer gerne in Naturgewässern schwimmt, der findet im Schwarzwald-Baar-Kreis einige Anlaufstellen: Im Klosterweiher in St. Georgen, im Waldbad in Löffingen und in Schonach. In Letzterem hat das Kiosk bereits vor dem Naturschwimmbad geöffnet. In Königsfeld erwarten die Besucher einige Neuerungen - während in Donaueschingen alles beim Alten bleibt.

Und obwohl Vöhrenbach über ein Hallenbad diskutiert wird, öfffnet das Schwimmi Ende Mai erst einmal weiterhin als Freibad. Generell muss auf den Saisonstart im Schwarzwald-Baar-Kreis jedoch noch bis Mitte Mai gewartet werden. Das erste Außenbecken öffnet am 13. Mai im Bad Dürrheimer Minara.

Badefreude im Kreis Calw

Wenn die Wetterbedingungen passen, öffnen im Nordschwarzwald die ersten Freibäder an diesem Wochenende. Auch dieses Jahr hat das Nachtwächterbad geöffnet - ohne sei Höfen nicht vorstellbar. Das Calmbacher Waldfreibad öffnet seine Pforten aufgrund der großen Sanierung etwas abgespeckt.

Während Bad Teinach und Bad Liebenzell bereits geöffnet hat, folgt das große Freibad in Calw-Stammheim Mitte Mai.

Freibäder im Kreis Freudenstadt starten durch

Auch in Freudenstadt beginnt die Saison vielerorts am Muttertags-Wochenende. Darunter das Freibad Klosterreichenbach und auch das Bad in Baiersbronn.

Alpirsbach startet mit neuem Pachtvertrag, das Panorama-Bad Freudenstadt startet zwar Ende Mai, muss jedoch wegen Sanierungsarbeiten für einige Wochen schließen.

Preise im Zollernalbkreis steigen

In den meisten Freibädern im Zollernalbkreis startet die Badesaison am 17. Mai. In so manchem Bad müssen die Besucher für den Besuch allerdings mehr zahlen. Darunter das Sofienbad Rosenfeld oder auch das Schlossparkbad Geislingen.

In Jungingen startet ein neuer Bademeister durch und in den drei Balinger Bädern ist wieder jede Menge Badespaß versprochen. In Hechingen kündigt sich zwar eine Großsanierung an, das Bad öffnet dennoch laut Stadt am 29. Mai.