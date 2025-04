Die Ostertage stehen bevor und haben Einfluss auf die Öffnungszeiten der städtischen Einrichtungen in Balingen. Die Stadtverwaltung informiert: „Alle Dienststellen und Ämter der Stadtverwaltung Balingen, einschließlich Bürgerbüro, Standesamt und Infothek, bleiben von Freitag, 18. April, bis einschließlich Montag, 21. April, geschlossen.

Die Stadtwerke haben geschlossen vom 18. April bis 21. April. Reguläre Öffnungszeiten gelten dann wieder ab 22. April. Im Störungsfall sind die Stadtwerke aber rund um die Uhr erreichbar: Störungen Strom und Wasser: 07433/9 98 95 26 oder 07433/38 64 65 26 Störungen Erdgas: 07433/9 98 95 05 oder 07433/38 64 65 05.

Das Lochenbad hat über Ostern zu

Das Jugendhaus sowie die Jugendtreffs haben wie folgt geschlossen: Jugendhaus Balingen von 18. April bis 21. April; Jugendtreff Endingen derzeit komplett geschlossen; Jugendtreff Engstlatt von 18. April bis 21. April und Jugendtreff in Frommern von 14. April bis 21. April.

Für die städtischen Bäder gelten folgende Öffnungszeiten:

Eyachbad geöffnet am 18. April (Karfreitag) von 8 bis 20 Uhr. Am 19. April (Ostersamstag) von 8 bis 20 Uhr. Am 20. April (Ostersonntag) geschlossen und am 21. April (Ostermontag) von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Eyachsauna geöffnet am 18. April (Karfreitag) von 12 bis 20 Uhr. Am 19. April (Ostersamstag) von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am 20. April (Ostersonntag) und 21. April (Ostermontag) geschlossen.

Lochenbad geschlossen vom 18. April bis 21. April.