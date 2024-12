Ganz ohne Ansprechpartner muss bei einem Problem mit Wasser und Strom niemand auskommen. Und auch wer gerne sauniert, kann zwischen den Feiertagen in der Eyachsauna schwitzen. Wir haben die Öffnungszeiten zusammengestellt.

Die Dienststellen und Ämter der Stadt Balingen bleiben von Sonntag, 22. Dezember bis Mittwoch, 1. Januar 2025 geschlossen. Das gilt auch für das Bürgerbüro, das Standesamt und die Infothek.

So sind die Stadtwerke zu erreichen

Die Stadtwerke Auf Wasserwiesen und das Kundenzentrum in der Stadt sind vom Montag, 23. Dezember, bis zum Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Die Stadtwerke haben am Donnerstag, 2. Januar, von 8 bis 12 sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag, 3. Januar, sind die Ansprechpartner von 8 bis 12 Uhr da.

Das Kundenzentrum der Stadtwerke hat am Donnerstag, 2. Januar, von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag, 3. Januar, hat das Center von 9 bis 14 Uhr geöffnet, allerdings von Samstag, 4. Januar, bis Montag, 6. Januar, geschlossen.

Bereitschaftsdienste außerhalb der Geschäftszeiten sind bei Störungen von Strom und Wasser unter den Telefonnummern 07433/9 98 95 26 oder 07433/38 64 65 26 zu erreichen. Gibt es Probleme mit dem Erdgas, kann man sich an die Telefonnummer 07433/9 98 95 05 oder 07433/38 64 65 05 wenden.

Das sind die Öffnungszeiten der Mediothek

Die Mediothek hat vom Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar, geschlossen. Ab Dienstag, 7. Januar, treten dann neue Öffnungszeiten in Kraft. Hintergrund ist laut Mitteilung der Stadt Balingen eine veränderte Personalsituation. Bis auf weiteres kann man Dienstag und Donnerstag wie bisher von 11 bis 18 Uhr Bücher ausleihen. Mittwoch und Freitag hat die Mediothek dann von 11 bis 14 Uhr geöffnet und an Samstagen wie bislang auch von 10 bis 13 Uhr. Montags ist generell kein Öffnungstag.

Die Volkshochschule hat von Montag, 23. Dezember, bis Montag, 6. Januar, geschlossen. In dieser Zeit finden auch keine Kurse statt.

So haben die Jugendtreffs geöffnet

Die Zehntscheuer ist am Montag, 23. Dezember, am Dienstag, 24 und am Mittwoch, 25. Dezember geschlossen. Das selbe gilt für die Tage von Montag, 30. Dezember bis Mittwoch, 1. Januar, und am Montag, 6. Januar. An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Das Waagenmuseum im Zollernschloss hat an zwei Tagen zu, nämlich am Mittwoch, 25. Dezember und Mittwoch, 1. Januar.

Das Jugendhaus in Balingen hat von Montag, 23. Dezember, bis Montag, 6. Januar geschlossen. Der Jugendtreff in Endingen öffnet wieder am Montag, 13. Januar.. Der Jugendtreff Engstlatt ist ab Montag, 30. Dezember, wieder geöffnet. Im Frommerner Jugendtreff ist von Freitag, 20. Dezember bis Montag, 6. Dezember, kein Programm.

Schwimmen geht nicht an allen Tagen

Das Generationenhaus ist am Freitag, 20. Dezember, geschlossen. Dies gilt bis einschließlich Montag, 6. Januar.

Der Pflegestützpunkt ist von Montag, 23. Dezember, bis Montag, 6. Januar, nicht besetzt.

Im Eyachbad kann am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtstag nicht geschwommen werden. Das selbe gilt für Silvester und den Neujahrstag. Am Donnerstag, 26. Dezember und am Montag, 6. Dezember, ist das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. An allen übrigen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Das Lochenbad in Weilstetten hat von Montag, 23. Dezember, bis Montag, 6. Januar geschlossen.

Die Eyachsauna hat ab Montag, 23. Dezember bis über die Weihnachtstage geschlossen. Die Sauna bleibt außerdem am Montag, 30. Dezember, sowie an Silvester und am Neujahrstag und am Montag, 6. Januar, kalt.