Öffnungszeiten: Burladinger verfolgen Entscheidung im Landtag

Am 5. Februar soll endgültig über die Öffnungszeiten in Kleinstsupermärkten beschlossen werden. Eine Burladinger Delegation reist eigens in den Landtag.
Die Frage, ob und wie lange sogenannte Kleinstsupermärkte an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben dürfen, war bisher in Baden-Württemberg nicht klar geregelt. Es gab kein Verbot, aber auch keine Erlaubnis. Dabei geht es um vollautomatisierte Läden mit kleiner Verkaufsfläche (maximal 150 Quadratmeter) ohne Personal – so wie die drei Tante-M-Läden in Killer, Gauselfingen und Stetten u.H. Die Kunden entnehmen dort ihre Waren selbst aus den Regalen und zahlen per Karte oder Bargeld an den elektronischen Kassen.