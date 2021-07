1 Campingplatz-Inhaber Robert Schwörer (vorn) diskutierte mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner am Freitag in Seelbach über die Öffnungspolitik in Coronazeiten. Foto: Braun

Seelbach - Der Campingplatz "Schwarzwälder Hof" in Seelbach hofft auf eine gute Sommersaison und ist bereits sehr gut gefüllt. Doch 20.000 Übernachtungen aus dem ersten Halbjahr 2021 fehlen.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner schaute am Freitagnachmittag bei Campingplatz-Chef Robert Schwörer vorbei, um sich über die Situation im Tourismus im Schuttertal zu informieren. Er muste sich von Schwörer allerhand anhören.

Vor allem die späte Öffnung der Campingplätze im Land stieß Schwörer bitter auf. "Da fehlen uns im ersten Halbjahr glatt 20.000 Übernachtungen. Das hätte nicht sein müssen! Campingurlaub ist sicherer als alles andere", wetterte er. Sieben Monate Schließung seien viel zu lang gewesen. Fechner gab ihm recht. "Heute würden wir das wohl anders machen, mit den Erfahrungen, die wir jetzt haben", erklärte er.

125.000 Übernachtungen verzeichnet der Seelbacher Premium-Platz in normalen Jahren. Für das laufende Jahr sieht Schwörer Licht am Ende des Tunnels. Der Platz sei seit Wochen gut belegt und für den Sommer, in der Hochsaison, rechne er gar mit einem leichten Plus der Zahlen, verglichen mit regulären Urlaubsjahren. Die staatlichen Hilfen seien bereits in Teilen ankommen. Da sei er zufrieden, sagte Schwörer.

Der "Schwarzwälder Hof" gehört zu den drei besten Campingplätzen in Baden-Württemberg

Auf den Platz kämen vor allem deutsche Urlauber. Am Wochenende aus einem Umkreis von 200 Kilometern, in den Ferien auch aus 500 Kilometern Entfernung.

Aber trotz der jetzt wieder steigenden Buchungszahlen habe er als Campingplatzbetreiber mit allerhand Turbulenzen zu kämpfen. Für Neubau-Vorhaben und Sanierungen, wie sie Familie Schwörer ständig auf dem Gelände betreibe, seien die Materialkosten explodiert. "Holz, Stahl, Dämmstoffe: alles glatt doppelt so teuer wie noch voriges Jahr", sagte Schwörer.

Johannes Fechner, selbst Camper, versprach, regelmäßiger in Seelbach vorbeizuschauen und sich vor Ort zu informieren.

