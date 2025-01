Die Burg Hohenzollern hatte nach dem Winterzauber geschlossen, am Samstag öffnet das Wahrzeichen der Region aber wieder.

Bis dahin sind die Winterzauber-Teams noch mit dem Rückbau beschäftigt, zudem befand sich ein Großteil der Burgbelegschaft im Urlaub.

Burg Hohenzollern: kaiserliche Tafelaufsätze

Die festliche Tafel im Grafensaal, die für den Winterzauber mit originalen Tafelaufsätzen von Kaiser Wilhelm II. als Leihgabe des Museums Huis Doorn aufgebaut wurde, bleibt laut der Verwaltung der Burg auf jeden Fall noch bis zu den Restauratoren-Tagen Mitte Mai bestehen.

Für den kommenden Winterzauber stellt das Huis Doorn dann wieder eine kaiserliche Tafel zur Verfügung.

Im Februar und März öffnet die Burg dann täglich wieder die Außenanlage, die Kapellen, die Kellerräume, das Restaurant und die Shops.

Die Museumsräume hingegen sind nur an den Wochenenden geöffnet, so können unter der Woche wieder diverse Reparatur- und Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Deshalb gilt in der Zeit unter der Woche auch ein vergünstigter Eintrittspreis, an den Wochenenden der reguläre Burgeintritt.

Abend für Liebespaare am Valentinstag

Für den Valentinstag, 14. Februar, plant die Burg einen exklusiven Abend für 35 Liebespaare. Vorgesehen sind dabei unter anderem romantische Führungen durch die royalen Gemächer.

Der Zuspruch ist laut Burg zuletzt so groß gewesen, dass es nun einen zweiten Termin gibt – allerdings sind beide bereits ausgebucht.