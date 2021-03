Gewerbliche Schulen im Kreis Calw Schülerzahlen sind im Sinkflug

Was die Schülerzahlen angeht, kristallisieren sich unter den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises aktuell die gewerblichen Schulen als Sorgenkinder heraus. Und da besonders die Doertenbach-Schule in Calw mit ihrem Gastro-Angebot. Doch der Schulleiter gibt sich optimistisch.