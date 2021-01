"Öffnen mit Verantwortung" St. Georgener Einzelhandel ruft zum Protest auf

Der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) St. Georgen, Claudius Fichter, stellte dieser Tage zusammen mit weiteren Betroffenen aus dem Einzelhandel eine Aktion der Markt InternVerlagsgruppe vor. Unter dem Motto "Öffnen mit Verantwortung – geschlossen gegen Entmündigung!" protestieren die Einzelhändler überall im Land und machen auf ihre sehr schwierige Lage aufmerksam. Hier einige Stimmen von Einzelhändlern vor Ort, deren Probleme häufig ähnlich artikuliert wurden: Sehr erbost äußerte sich etwa Dietmar Will vom Hotel Kammerer. Er vermisse eine gute, der realen Situation angepasste Planung in der Krise. Will beschrieb die seiner Meinung nach grassierende Desorientiertheit in der Politik. Es herrsche ein großes Durcheinander, viel zu viele wollten in dieser Krise mitreden.

Finanzielle Lage äußerst kritisch

Simone Obergfell und Sina Selcuk vom erst 2019 eröffneten Frisörgeschäft Haarwerk, erläuterten ihr sorgfältig ausgearbeitetes Hygiene-Konzept – allein, es habe nichts geholfen, denn auch ihr Salon sei geschlossen. Ihre finanzielle Lage bezeichneten sie als äußerst kritisch. Alle Anwesenden äußerten ihre Unsicherheit darüber, wie es für sie in Zukunft weitergehe. Claudius Fichter, Geschäftsführer von "Fichter Optik", sagte, dass trotz aller Schwierigkeiten Resignation keine Hilfe sei. Neues müsse ausprobiert werden, Kreativität sei gefragt. Der Inhaber des gleichnamigen Geschäfts für Männermode, Fritz Kaspar, beschrieb die Bemühungen, für sein Geschäft ein sicheres Hygiene-Konzept zu installieren. Auch er erwähnte die großen Verluste, die ihn und seiner Branche durch die erzwungene Geschäftsschließung erwarteten. Die Mode vom Winter 2021 lasse sich eben kaum ohne große Verluste auch noch im nächsten Jahr verkaufen. Außerdem sei man bei den Waren bereits in Vorkasse gegangen.

Hilfsgelder viel zu schleppend

Für Sabine Günter von der Firma Henninger ist der in ihrem Geschäft praktizierte Abhol-Service nicht mehr als "ein Tropfen auf den heißen Stein" und decke keinesfalls die Kosten. Die versprochenen Corona-Hilfsgelder kommen ihrer Meinung nach viel zu schleppend beim Hilfesuchenden an. Günter äußerte erhebliche Zweifel am Krisenkonzept der politischen Entscheidungsträger.

Fichters Appell: neue Wege im Umgang mit der Pandemie finden

Beim anschließenden Pressegespräch erläuterte der HGV-Vorsitzende Claudius Fichter nochmals ausführlich die Protestaktion der Markt Intern-Verlagsgruppe. Er ging auf die im Infopapier beschriebene allgemeine Situation des Einzelhandels ein. Darin wird eine neue Lagebeurteilung gefordert. Es müssten endlich neue Wege im Umgang mit der Pandemie gefunden werden, bevor allzu viele wirtschaftliche Existenzen planlos zerstört würden. Die Einzelhändler hätten die Möglichkeit, kostenlos Protest-Plakate von der Website des Verlags, www.markt-intern.de/corona-protestaktion, herunterzuladen und den dortigen Beitrag "Öffnen mit Verantwortung – geschlossen gegen Entmündigung!" weiterzuverbreiten. Ziel der Aktion sei es, einen starken Appell an die politischen Entscheider zu schicken.