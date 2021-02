Öffiziell eröffnet Erster Blick in die neue Kita in Laufen

Isabel Heller freute sich über den Start, wenn auch vorerst noch mit Notbetreuung, in dem "ganz tollen Haus". Und das kann sich in der Tat sehen lassen: Auf 970 Quadratmetern Grundfläche sind 1240 Quadratmeter Nutzfläche in 6410 Kubikmetern umbautem Raum entstanden. 1877 Quadratmeter Freifläche inklusive begrüntem Dachgarten mit Türmchen rund um die Oberlichter – zur Beschattung – und einer Bobbycar-Rennbahn sind so arrangiert, dass von allen 4,5 Gruppenräumen Zugänge ins Freie führen.

Eine Gastro-Küche und eine Pädagogische Küche mit kindgerecht niedrigen Arbeitsflächen bieten Möglichkeiten, die Mensa so zu versorgen, dass die Kinder beim Kochen helfen und dabei etwas lernen können. Im Bewegungsraum dürfen sie sich sportlich, im Mal-Werken-Raum kreativ austoben. Hinzu kommen Sanitärräume für Kinder und Personal, Lager-, Putz- und Hauswirtschaftsräume, Büros und ein Elternraum, etwa für Eltern, die ihr Kind am Anfang begleiten. Ein Aufzug, ein Behinderten-WC und eine Außenrampe machen das Gebäude barrierefrei.

Bernd-Michael Abt hob außerdem die energetischen Besonderheiten hervor, entspricht das Haus doch einem KfW-55-Standard: Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach liefert spitze bis zu 45 Kilowatt, die kontrollierte Be- und Entlüftung garantiert Wärmerückgewinnung. Ein Nahwärmenetz versorgt Kita, Schule, Turn- und Festhalle sowie das Sportheim des TSV zentral von einer Heizung, und das Regenwasser wird in die Eyach geleitet. LED-Beleuchtung spart Strom und die Fenster – in vielen Räumen bodentief mit traumhafter Aussicht auf Laufen und die Eisenbahn – sind dreifach verglast. Für Beschattung außen sorgen bei Hitze Außen-Jalousien.

Grußwort der Kirchengemeinde:

Michael Gölz ging auf den Holz-Hybridbau ein, der im Erdgeschoss, hinter dem der Hang liegt, aus Beton, oben aus vorgefertigten Holz-Elementen aus heimischen Wäldern, besteht: Für die Außenfassade hat die Fachfirma Lärche verwendet, für die Konstruktion Fichte – auch für die Decken, die mit Hera-Design-Platten so verkleidet sind, dass die Akustik deutlich davon profitiere.

Laut Isabel Heller arbeiten sich die Kinder in ihrer Kita-Karriere buchstäblich hoch: Im Erdgeschoss werden Kinder unter drei Jahren betreut, oben die älteren. Ortsvorsteher Peter Landenberger berichtete von Gesprächen zwischen Isabel Heller und Katja Ortwein, Leiterin der Grundschule Lautlingen mit Außenstelle in Laufen, über Kooperationen, die den Kita-Kindern auch den Übergang in die Schule erleichtern sollen. Die Nähe zum TSV biete auch mit dem Verein Kooperationsmöglichkeiten, und um auch optisch einen Bildungscampus herzustellen, soll die Schule außen noch passend zur Kita gestrichen werden, so Landenberger.

Wann es nun endlich los geht für alle Kinder – bis zu 77 haben Platz, sieben Erzieherinnen kümmern sich um sie – hängt nun noch von der Landesregierung und der Corona-Verordnung ab. Die Kita jedenfalls ist – bis auf die Außenanlagen – fertig und der Wunsch des Oberbürgermeisters dürfte sich dort erfüllen: "Dass alle, die hier ein- und ausgehen, jeden Tag Freude daran haben."

Mit dem Neubau der Kita Laufen geht die Trägerschaft der Bildungseinrichtung im westlichsten Albstädter Stadtteil von der evangelischen Kirchengemeinde Laufen auf die Stadt Albstadt über. Pfarrer Thilo Hess erinnert in seinem Grußwort an die Anfänge nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kinder im Pfarrhaus, dann in einer Baracke hinter der Kirche betreut wurden, bis 1970 der evangelische Kindergarten in der Gallusstraße errichtet wurde. Hess dankte allen, die diesen in 50 Jahren mental wie finanziell unterstützt hätten, und betonte: "Für die Kirchengemeinde war der Kindergarten ein großes Stück Identität. "Wir hatten Glück mit unserem Kindergartenteam", freute sich der Seelsorger und dankte den Erzieherinnen, weit mehr als nur Selbstverständliches geleistet hätten. Die Bitten für den Neubau und alle seine Nutzer ließ Hess in Form von Ballons aufsteigen, wünschte allen einen "guten, gelingenden und harmonischen Start" und dass sich alle bald heimisch fühlen mögen.