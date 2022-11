2 Die App "MobilERleben FDS". Foto: Jürgen Lück

Günstiger Nahverkehr in Form von einer Öffi-App? Klingt gut, ist jedoch nur mäßig umgesetzt. Ein Kommentar von Jürgen Lück.















Kreis Freudenstadt/Horb - Welcome on Board! Nein, nicht die Begrüßung eines privaten Segelschiffs nach "Joytown" in der Karibik. Sondern das, was passiert, wenn ich in Horb das neue Öffi-Taxi buchen will.