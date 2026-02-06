Öffentlicher Raum in Maulburg: Neues Werk des Hauskünstlers Bruno Haas

Der Maulburger Künstler Bruno Haas hat Ende 2025 eine zweite Wand des Tennisclubs künstlerisch gestaltet.
In Maulburg kommt man an Bruno Haas nicht vorbei. Wer von der Bahn Richtung Rathaus läuft, muss nicht weit gehen, um ein Kunstwerk von ihm zu sehen. Der Künstler hat die Außenwand des Hauses Köchlinstraße 1 bemalt – allerdings nur die obere Etage, weil in dem Zwei-Eigentümer-Haus der Besitzer der unteren Etage laut Haas eine Wandgestaltung ablehnt. Wer sich weniger für Kunst interessiert, aber Sport treibt, wird schon einmal einen Blick auf die schmale Wand im Hallenbad geworfen haben. Die hat Haas auch gestaltet. Beim Schwimmen im Hallenbad kann man also nicht nur sein sportliches Vergnügen haben, sondern auch Kunst erleben.