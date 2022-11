1 Für 49 Euro durch ganz Deutschland – das ist ab 2023 möglich. Foto: Martin Schutt/dpa

Villingen-Schwenningen - Der Ansturm und die Begeisterung waren groß. "Jetzt soll was Neues her", meinen die meisten bei einer Befragung in der Villinger Innenstadt. Die Debatte über das 49-Euro-Ticket ging nun in die letzte Runde. Bis spätestens zum Frühjahr nächsten Jahres soll das Ticket auf den Markt kommen und den Vorgänger ersetzen. Für 49 Euro im Monat kann man mit dem digitalen "Deutschlandticket", dann künftig bundesweit mit dem Regionalverkehr fahren.

Der 40 Euro teurere Nachfolger ist nicht nur politisch heiß diskutiert worden, sondern rührt auch die Menschen in Villingen-Schwenningen auf. Wir haben nachgefragt: Wie stehen die Bürger zu dieser Entscheidung? Das Ticket polarisiert. Die Gesellschaft spaltet sich in dieser Frage.

Bus- und Bahnverbindung zu schlecht

"49 Euro ist zu teuer", denken die meisten Befragten. "Bei 29 Euro für jeden könnte man sich das überlegen, aber fast 50 Euro sind zu viel", meinte eine Frau aus Villingen. Auch für Schüler, welche meistens ihren Schulweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten, würde sich das nicht lohnen, denn: "Ich habe eine relative günstige Fahrkarte von der Schule aus", erzählt ein 13-jähriger Gymnasiast. Vor allem auf dem Dorf sei die Bus- und Bahnverbindung zu schlecht, somit lohne sich das teure Ticket gar nicht.

"Die Verbindungen in den umliegenden Dörfern, wie Weilersbach oder Marbach, lassen wirklich zu wünschen übrig. Da fahren dann schon oft am Nachmittag keine Busse mehr und am Wochenende fast gar keiner", berichtete eine Frau. So sei es kein Wunder, dass die Kinder vom Dorf froh darüber sind, ihren Führerschein zu machen.

Ein 20-jähriger aus Hardt berichtet: "Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre ich nicht, denn ich habe mich an das Autofahren gewöhnt. Man ist mobil, egal wo man hingeht, und hat auch keine anderen Menschen um sich herum." Dabei erinnert er sich an die viel zu vollen Busse uns Züge während der Zeit des 9-Euro-Tickets.

Vor allem Jugendliche nutzten das 9-Euro-Ticket häufig, um in den Ferien oder an den Wochenenden von Villingen-Schwenningen in größere Städte zu fahren. Freiburg, Konstanz und Offenburg wurden dabei häufig erwähnt.

Günstiger als ein normales Monatsticket

Andere meinen, dass das 49-Euro-Ticket eine gute Möglichkeit für Pendler sei. Es ist in der Tat deutlich günstiger, als ein normales Monatsticket im VSB-Gebiet, denn das kostet momentan ohne Abo knapp 60 Euro für zwei Tarifzonen. "Bestimmt freuen sich viele auf diese Vergünstigung des öffentlichen Verkehrs und sehen es als eine angemessene Alternative zum Auto, da die Spritpreise momentan nicht günstig sind", meinen einige der Befragten.