Öffentlicher Nahverkehr Schramberg: Defekte Türen, fehlende Anzeigen

Ärger mit den Bussen

Während der Busverkehr in und um Schramberg insgesamt weitgehend zuverlässig funktioniert und die meisten Verkehrsunternehmen ihren Aufgaben nachkommen, gibt es mit einem Subunternehmen der Südbadenbus immer wieder Probleme. Dabei handelt es sich um jenes Unternehmen, das mehrere Busse im Bereich der Karl-Diehl-Halle abstellt, worüber bereits berichtet wurde.

Neben den dort geschilderten Zuständen treten weitere Mängel auf. So kam es in der Vergangenheit wiederholt zu unangekündigten Fahrtausfällen – teilweise über mehrere Tage hinweg.

Auch die Zielbeschilderung der Fahrzeuge sorgt für Kritik. Derzeit sind zwei Busse komplett ohne Zielanzeige unterwegs. Besonders auf der Strecke zwischen Schramberg und Sulgen, die von mehreren Linien bedient wird, ist für Fahrgäste dadurch oft nicht erkennbar, wohin der Bus fährt.

Fehlende Zielbeschilderung

Kaum nachvollziehbar ist dabei, weshalb das betroffene Unternehmen nicht wenigstens mit improvisierten Zielschildern hinter der Frontscheibe für Abhilfe sorgt. Am Busbahnhof Schramberg kommt hinzu, dass einige Fahrer des Unternehmens bei Fahrten aus Lauterbach nicht die vorgesehene Haltebucht anfahren, sondern stattdessen vor dem SBG-Kundencenter halten. Problematisch wird dies insbesondere dann, wenn am Fahrzeug keine Zielbeschilderung vorhanden ist und wartende Fahrgäste vom Fahrer nicht beachtet werden.

Auch der technische Zustand einzelner Fahrzeuge wirft Fragen auf. Ein Bus ist seit mehreren Wochen mit einem Hinweiszettel unterwegs, auf dem steht: „Die Vordertür ist defekt – bitte Hintertür benutzen.“

Auffangwanne

Unter einem weiteren Fahrzeug befindet sich derzeit dauerhaft eine Auffangwanne. Dass dieses Fahrzeug zwischenzeitlich dennoch bewegt wurde, hinterlässt ebenfalls keinen guten Eindruck.

Auch wenn nach aktuellem Stand keine sicherheitsrelevanten Mängel bekannt sind, wirkt das Vorgehen des betroffenen Unternehmens unfair gegenüber den anderen Verkehrsunternehmen, die tagtäglich einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten und für funktionierende Zielanzeigen sorgen.

Zudem dürfen Fahrgäste angesichts eines Fahrpreises von inzwischen 3,10 Euro für die Strecke zwischen Schramberg und Sulgen durchaus eine gewisse Grundqualität erwarten – dazu gehört auch eine klare und funktionierende Zielbeschilderung.

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